Antipasti: Beliebte italienische Vorspeisen-Klassiker

Die Ursprünge der Melanzane alla Parmigiana sind umstritten. Einige leiten den Namen vom lateinischen "Parma" (Schild) ab, andere sehen Verbindungen zur Stadt Parma. In Sizilien wird Pecorino statt Parmigiano verwendet, in Apulien kommt Mortadella hinzu und in Neapel werden die Auberginen frittiert. Jede Region interpretiert diesen Klassiker anders, aber eines bleibt: Die "Parmigiana" ist immer ein purer Genuss - ob kalt, lauwarm oder heiß.