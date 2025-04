Nicht zu vernachlässigen sei der Datenschutz, wenn ein Anbieter stark auf Cloud-Lösungen setze, so Sicherheitsexperte Schneider: "Man sollte sich immer bewusst sein, dass die Daten, die man zum Beispiel in die KI-App eingibt, gegebenenfalls in die Cloud wandern - zu diesen Anbietern, also in die USA oder nach China ."