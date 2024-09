Post-Holiday-Syndrom: Arbeitsalltag nach dem Urlaub meistern

E-Mails, Termine, Besprechungen: Die Rückkehr in den Job nach dem Urlaub kann stressig sein. Schöne Erinnerungen können das Urlaubsgefühl aufrecht erhalten und den Wiedereinstieg erleichtern.

Die Urlaubsentspannung ist bei der Rückkehr an den Schreibtisch häufig nach dem ersten Blick in das übervolle E-Mail-Postfach wieder verflogen. Schon steht auch der erste Termin im Kalender. Mit diesen fünf Tipps soll der Übergang in den mitunter stressigen Berufsalltag gelingen.