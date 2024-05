Vogelschlag verhindern: Fenster vogelsicher machen

Laut Bundesministerium für Bildung und Forschung sterben jährlich geschätzt unglaubliche 100 Millionen Vögel, weil sie ungebremst gegen Scheiben fliegen. Das passiert häufig an öffentlichen Gebäuden, aber auch an Fenstern von Wohnhäusern. Die Verluste sind in einer Zeit, in der viele Arten gegen das Aussterben ankämpfen , besonders problematisch. Doch es gibt einfache Maßnahmen, um die Vögel vor dem Tod an der Scheibe zu schützen.