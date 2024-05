Hornissen: Warum die asiatische Art gemeldet werden sollte

: Die Tiere haben hier kaum natürliche Feinde und können sich nahezu ungehindert vermehren. Sie treten mit anderen Arten in Nahrungskonkurrenz und greifen diese auch an. Dabei bevorzugen sie Bienenvölker, was zu Schäden in der Imkerei führt . Im schlimmsten Fall kann dadurch das gesamte "Bestäubersystem" ins Wanken kommen. Mit negativen Folgen für die Biodiversität , in Flora und Fauna. In Frankreich konnte bereits nachgewiesen werden, dass sich die Anwesenheit der Art negativ auf die Bestäubung von Efeu-Blüten auswirkt.