In verschiedenen Produkten wurden bei der Laboranalyse Rückstände von Spritzmitteln gefunden. Unter anderem fanden sich Spuren des Unkrautvernichters Glyphosat in den gut & günstig vital & fit 6 Mehrkornbrötchen, Gesamtnote "ungenügend", sowie das laut Öko-Test vermutlich krebserregende Antipilzmittel Captan in drei glutenfreien Brötchen wie beispielsweise denen von Dr. Schär, die mit der Gesamtnote "ungenügend" bewertet wurden.