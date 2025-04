"In fast allen Familien ist Ordnung ein Thema - unabhängig von der sozialen Schicht", sagt Paulin Schöber, systemische Therapeutin aus Hamburg . Oft prallen verschiedene Bedürfnisse aufeinander: zwischen Eltern, aber auch zwischen Eltern und Kindern. "Da hilft es, sich zunächst auf Elternebene klar zu werden: Was bedeutet Ordnung für uns? Wie viel davon ist im Alltag realistisch?", so Schöber. Erst wenn Eltern sich einig sind, können sie ihre Vorstellungen klar an die Kinder weitergeben.

Mitmachen von Anfang an, aber altersgerecht

"Was wir unter Ordnung verstehen, lernen wir meist früh - etwa durch Routinen, Vorbilder und Regeln im Elternhaus. Diese frühen Erfahrungen geben uns Struktur und Sicherheit. Psychologisch gesehen kann Ordnung so zur Basis für weitere Werte wie Verlässlichkeit, Respekt oder Verantwortung werden", erklärt die Psychologin und systemische Familientherapeutin Marina Menges aus Leipzig.

Kinder können ab etwa zwei bis drei Jahre beginnen, beim Aufräumen mitzuhelfen. Zum Beispiel durch das Zurücklegen von Spielsachen an ihren Platz. In diesem Alter geht es weniger um Ordnung halten, sondern mehr darum, spielerisch Rituale und Verantwortung kennenzulernen - am besten gemeinsam mit den Eltern. Ab einem Entwicklungsstand von vier Jahren verstehen Kinder zunehmend, warum Aufräumen sinnvoll ist und können kleinere Aufgaben selbstständig übernehmen.

Alltagstaugliche Strukturen schaffen

Am einfachsten geht es von der Hand, wenn Ordnung zur Routine wird. Die Psychologin rät zu festen Zeitfenstern, idealerweise vor der Medienzeit . So entsteht eine klare Routine und das Aufräumen wird nicht als Unterbrechung, sondern als Teil des Tagesablaufs erlebt. Musik und Hörbücher können das Ganze spielerisch begleiten und helfen die Tätigkeit positiv zu besetzen.

Wichtig ist auch, dass jedes Spielzeug seinen festen Platz hat - am besten in Kisten, Körben oder einfachen Verstau-Systemen. Das gibt Orientierung und macht es Kindern leichter, selbst Ordnung zu halten.

Jugendliche beim Aufräumen beteiligen

Mit zunehmendem Alter verändert sich die Dynamik. "Jugendliche befinden sich in einer Abgrenzungsphase. Da ist Widerstand normal", so die systemische Therapeutin Paulin Schöber. Wichtig sei, nicht in autoritäre Muster zu verfallen, sondern gemeinsam verbindliche Standards zu definieren. Familienkonferenzen seien dabei ein Mittel, um Aufgaben zu verteilen und Kompromisse zu finden. Der Rahmen: Es wird aufgeräumt. Die Entscheidungsfreiheit: Willst du das lieber jeden Abend zehn Minuten machen oder am Samstag in Ruhe?