Auto-Abos werden vor allem im Bereich der Dienstwagen beliebter. Das habe auch mit dem sogenannten "Mobilitätsbudget" zu tun, so Automobilexperte Henning Busse. Unternehmen geben dabei eine finanzielle Zuwendung an die Belegschaft und Mitarbeitende entscheiden selbst, für welche Mobilitätslösung sie dieses Budget einsetzen. So ist es zum Beispiel möglich, im Sommer das Rad zu nutzen und im Winter auf ein Auto-Abo zu wechseln. In Firmenfuhrparks seien Auto-Abos zudem dann wertvoll, wenn in der Flotte Lücken entstehen oder Autos für spezielle Projekte benötigt werden, so Busse.