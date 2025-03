Prinzipiell würden sich die Antriebsarten in der Pflege wenig unterscheiden, sagt Michael Schneider. Die Beanspruchungen an Karosserie, Fahrwerk und Elektrik sind bei allen Autos gleich. Kleinere Unterschiede gibt es aber doch: So seien zum Beispiel die möglichen Schäden durch den Winter bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen geringer. Bei Verbrennern könne es hingegen gerade bei Wenigfahrern oder vielen Kurzstrecken zu Problemen mit Kondenswasser im Auto oder schwachen Batterien kommen, so Schneider.