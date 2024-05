Autoreparatur mit Ersatzteilen - die Vor- und Nachteile

Der exorbitante Anstieg der Inflation hatte vielfältige Auswirkungen: Nicht nur Energie, Brötchen oder Fleisch wurden teurer, auch die Preise für Autoreparaturen und die dazugehörigen Ersatzteile stiegen enorm an.

Zum einen belastete dies natürlich diejenigen, die ihr Auto in der Werkstatt reparieren lassen mussten, zum anderen aber auch die Versicherer, die für viele dieser Reparaturen aufkamen.

Hohe Verluste für Kfz-Versicherer

Gut ablesen lässt sich das anhand der sogenannten Schaden-Kosten-Quote. Diese lag 2023 nach Angaben des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft bei 111. Das heißt, für jeden Euro Beitrag mussten 1,11 Euro aufgewendet werden, um Schäden zu regulieren. So verwundert es nicht, dass der Verlust aller Autoversicherer hierzulande insgesamt 3,2 Milliarden Euro betrug. Auch für dieses Jahr erwartet der Verband einen Verlust von rund zwei Milliarden Euro.

Die Allianz will den explodierenden Kosten nun einen Riegel vorschieben. Der Plan dafür hört sich allerdings ein wenig nach "Zurück in die Zukunft" an. Denn Deutschlands größter Versicherer erlaubt Kfz-Werkstätten künftig defekte Autos auch mit gebrauchten Ersatzteilen zu reparieren.