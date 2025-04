Die Auwaldzecke - nicht nur in Auwäldern

Auwaldzecken kommen - entgegen ihres Namens - nicht nur in Auwäldern und an Gewässern, sondern auch auf Wiesen und entlang der Grasstreifen an Wegrändern vor. Genau an den Orten also, durch die ein ausgedehnter Spaziergang mit Hund führt. Anders als noch vor einigen Jahren sind die Auwaldzecken in ganz Deutschland verbreitet.