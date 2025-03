Zugang zu Bankkonten

Mangelndes Vertrauen ins Bankensystem

Ein zentraler Grund dafür, dass einige Geflüchtete das eigene Konto kaum nutzten, sei das mangelnde Vertrauen in das Bankensystem, so Antonia Grohmann in ihrem Bericht zur Studie. Viele Teilnehmende gaben an, ihr gesamtes Einkommen einmal im Monat abzuheben und zu Hause aufzubewahren. "In einigen Heimatländern bewahren viele Menschen ihr Geld traditionell zu Hause auf, statt Bankdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, da Bankkonten häufig nicht verfügbar sind", erklärt Antonia Grohmann, Associate Professor an der Aarhus Universität.