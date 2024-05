Berufsausbildungsbeihilfe als Azubi-Förderung beantragen

Wer eine Berufsausbildung macht und von zu Hause ausgezogen ist, hat in der Regel Anspruch auf Geld vom Staat. Denn in den meisten Fällen reicht die Ausbildungsvergütung nicht für ein Leben in der eigenen Wohnung. Je nach Berufsgruppe verdienen Azubis im Schnitt zwischen knapp 800 und knapp 1.140 Euro - das geht aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamts von 2022 hervor. Mit Miete und steigenden Lebenshaltungskosten bleibt da am Ende oft nicht viel übrig. Dabei soll die Berufsausbildungsbeihilfe (kurz BAB) helfen.