Neue Betrugsmasche: So manipulieren Betrüger Gutscheinkarten

Wer er ein Last-Minute-Geschenk braucht, greift gerne auf Gutscheinkarten zurück. Fast in jedem Supermarkt und in jeder Drogerie gibt es eine Auswahl an Geschenkgutscheinen von diversen Anbietern. Die Gutscheinkarten lassen sich für eine beliebige Summe an der Kasse aktivieren und fertig ist das Geschenk.