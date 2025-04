Bikini und Co. in Form halten

Handwäsche oder Waschmaschine? So wird Badebekleidung richtig gewaschen und gepflegt. Quelle: Photocase

Neu gekaufte Badebekleidung sollte vor dem ersten Tragen gewaschen werden. Das ist aus hygienischen Gründen wichtig, damit keine Chemikalien aus dem Produktionsprozess auf die Haut gelangen. Dazu gehören Weichmacher, Farb- und Fixiermittel sowie andere chemische Stoffe, die zu Juckreiz oder Entzündungen führen können. Durch eine Handwäsche mit einem milden Waschmittel werden diese Stoffe zumindest abgespült.

Auch nach dem Tragen ist es wichtig, die Badebekleidung regelmäßig zu waschen, denn durch das Tragen ist sie meist Schweiß, Chlor- oder Salzwasser, Sand und auch Sonnencreme ausgesetzt. Oft kann man schon dem Etikett einige Hinweise zur Waschempfehlung entnehmen.

Wie oft sollten Bikini, Badehose und Co. gewaschen werden?

Empfehlenswert ist es, Badebekleidung nach jedem Tragen zumindest in kaltem Wasser auszuspülen. Das geht auch unter der Dusche mit einem mildem Shampoo oder einer milden Handseife. Nach drei- bis viermaligem Tragen ist es wichtig, die Badebekleidung gründlicher zu reinigen - per Handwäsche oder in der Waschmaschine.

Für eine Handwäsche im Waschbecken genügt lauwarmes Wasser und ein mildes Hand- oder Reisewaschmittel. Die Handwäsche empfiehlt sich besonders für Badebekleidung, die bedruckt oder mit Applikationen versehen ist, denn diese können in der Waschmaschine leicht kaputt gehen. Bei stärkeren Verschmutzungen ist es ratsam, die Badebekleidung 30 Minuten einweichen zu lassen und erst dann auszuspülen.

Badekleidung in der Waschmaschine: Wie viel Grad und welches Waschmittel?

Beim Waschen in der Waschmaschine sollte die Temperatur höchstens 30 Grad betragen. Zuvor sollten lose Teile wie Pads und abnehmbare Applikationen entfernt oder für das Waschen Wäschenetze verwendet werden.

Für bunte oder schwarze beziehungsweise braune Badebekleidung eignen sich am besten Color- und Feinwaschmittel. „ Dr. Bernd Glassl, Bereichsleiter Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel

Für weiße Badebekleidung sei flüssiges Voll- oder Universalwaschmittel oder ein Feinwaschmittel für weiße Textilen geeignet, rät Glassl. Auf Weichspüler und den Schleudergang sollte verzichtet werden, da der Stoff sonst angegriffen wird und seine Form verlieren kann.

Badebekleidung aus Polyester ist besonders farbbeständig, das heißt, sie behält ihre Farbe auch nach häufigem Tragen und Waschen am längsten. UV-Schwimmkleidung hat ein spezielles Gewebe, um den Körper vor schädlichen ultravioletten Strahlen zu schützen . Beim Waschen gelten die gleichen Empfehlungen wie für Badebekleidung und die Pflegehinweise auf dem Etikett.

Neoprenanzüge nicht in der Waschmaschine waschen

Neoprenanzüge sollten wegen des empfindlichen Materials besser nicht in die Waschmaschine, sondern stattdessen in kaltem Wasser per Hand gewaschen werden. Zur Reinigung empfiehlt sich eine natürliche Seife oder ein Waschmittel speziell für Neopren.

Bei der Reinigung sollten Innen- und Aussenseite abgespült werden, um Sand und Schmutz zu entfernen. Das geht am besten in der Dusche oder Badewanne mit der Handbrause. Zum Trocknen kann Neoprenkleidung auf Bügel gehängt werden, allerdings im Schatten und nicht in der Sonne.

Bikinis, Badeanzüge und Badeshorts richtig trocknen

Badebekleidung sollte nicht in den Trockner, da sie sonst ausleiern oder kaputt gehen kann. Sie sollte nach dem Waschen in ein Handtuch gewickelt und vorsichtig ausgedrückt werden. So bleibt die Elastizität erhalten.

Trocknen sollte Badebekleidung am besten liegend auf einem Wäscheständer, damit sich das Material nicht verzieht oder ausleiert. Sonne sollte dabei vermieden werden, damit das Material nicht ausbleicht und Farben lange erhalten bleiben.

Erste Hilfe bei Flecken und Verfärbungen auf Badebekleidung Um Sonnencremeflecken vorzubeugen, sollte die Badekleidung erst etwa 20 Minuten nach dem Eincremen angezogen werden. Gegen Grasflecken auf den Textilien hilft Gallseife mit einer längeren Einwirkzeit. Bei hartnäckigen Flecken kann Essig beim auswaschen helfen. Helle oder weiße Bikinis, die sich gelblich verfärben, werden mit einer Handwäsche in lauwarmem Wasser und viel Backpulver nach ein bis zwei Stunden Einwirkzeit wieder hell.

Nach der Badesaison sollten Badehose, Bikini und Co. am besten möglichst glatt liegend oder leicht gefaltet im Kleiderschrank aufbewahrt werden.