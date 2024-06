Wie Überspannungsschaden für Elektrogeräte verhindern

Laut Versicherern verursachen Gewitter in Deutschland jährlich Schäden in Höhe von 400 Millionen Euro. Besonders Blitzeinschläge können für Elektrogeräte gefährlich werden. Schlägt ein Blitz in der Nähe eines Hauses ein, kann die freigesetzte Spannung ins Stromnetz fließen. Thomas Raphael, Blitzschutz-Experte des VDE, erklärt: