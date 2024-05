Wie bei Bridgerton: Wenn aus Freundschaft Liebe wird

Am 16. Mai startet die dritte Staffel von "Bridgerton". Dabei geht es unter anderem darum, ob aus der Freundschaft zwischen Penelope Featherington und Colin Bridgerton mehr werden kann.

"Mutter, hast du nicht immer gesagt, die beste Grundlage für Liebe sei Freundschaft?" Das fragt Colin Bridgerton in der dritten Staffel der Serie "Bridgerton" Lady Bridgerton. Es ist das erste Mal, dass er seine gute Freundin Penelope Featherington mit anderen Augen sieht. Sie, die eigentlich "nur" die Freundin seiner kleinen Schwester ist, eine beständige Ratgeberin und Gesprächspartnerin. Aber mehr?

Psychologe Lukas Klaschinski erklärt im ZDFheute-Interview, was zu tun ist, wenn aus Freundschaft Liebe wird.

ZDFheute : Es gibt den alten Schlager "Tausend Mal berührt, tausend Mal ist nichts passiert, tausendundeine Nacht und es hat Zoom gemacht" - wie kommt es dazu, dass man einen langjährigen Kumpel oder eine gute Freundin plötzlich in einem anderen Licht sieht?

Ich beobachte immer wieder in der Praxis, dass die Anziehung erst dann ausgelebt wird, wenn sich etwas in der Dynamik verändert.

... ist Psychologe, Unternehmer, Autor und Podcaster. Im Februar 2024 veröffentlichte Klaschinski ein Sachbuch über Gefühle. Im selben Monat hat es das Werk in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft.

: Ein guter Hinweis ist, wenn der Kumpel beziehungsweise die Freundin etwas von anderen Partnern erzählt und man eifersüchtig wird . Früher war das ein lustiger Austausch und plötzlich hört man da etwas genauer hin. Außerdem fühlt sich eine Umarmung anders an. Die körperliche Anziehung hat sich verändert. Typisch ist auch, dass die Gedanken ständig um die eine Person kreisen. Vielleicht ändert sich sogar auch das Verhalten, wenn man zusammen ist, dass man anfängt zu flirten.

Klaschinski: Trefft euch häufiger alleine. Oft ist es ja so, dass man sich in Gruppen trifft und vielleicht ist es möglich, auch mal etwas nur zu zweit zu machen. Dann ist die Frage, wie laufen diese Treffen ab? Gibt es Berührungen? Wie ist der Augenkontakt? Und ganz wichtig: Wie reagiert der andere? Ist er eher abweisend, ist er möglicherweise irritiert oder möchte nicht das, was ich möchte.