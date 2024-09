Brot aufbewahren: Wie man Brot länger frisch halten kann

In der Bäckertüte liegen die letzten Brotscheiben und beim genauen Hinsehen sind kleine grünliche Punkte zu sehen? Dass Brot schneller anfängt zu schimmeln als einem lieb ist, kommt bei falscher Lagerung leider häufig vor. Allgemein gilt: Brot und Brötchen am besten trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur lagern - so bleibt es am längsten frisch.