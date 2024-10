Burrata, Fior di Latte, Mozzarella: Was ist der Unterschied?

Pasta Filata - so heißt die Technik, die hinter italienischen Käsesorten wie Burrata oder Fior di Latte steckt. "Der Name 'Formaggio a Pasta Filata' lässt sich in etwa als Käse mit gesponnenem Teig übersetzen", erklärt Silke Noll, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern.