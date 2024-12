Auch wenn es in Deutschland keine pauschale Winterreifenpflicht gibt, so gilt doch eine sogenannte situative Pflicht. Das bedeutet: Wer bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte ohne Winterreifen unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von mindestens 60 Euro und einen Punkt in Flensburg (Paragraf 2, Absatz 3a der StVO).