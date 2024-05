Campen: Tipps für Camping-Ausrüstung und Zubehör fürs Zelten

Wer in Deutschland unter freiem Himmel übernachten will, stößt auf rechtliche Grauzonen. Denn: Generell ist Wildcampen nicht gestattet. Darunter versteht man das Übernachten im Zelt, Camper, Wohnmobil, Dachzelt oder ähnlichem an Orten in der Natur, die nicht als Campingmöglichkeit oder -platz ausgewiesen sind.



Allerdings ist die Regelung im Einzelnen Ländersache. Am besten informiert man sich vorher über die Naturschutz- und Waldgesetze des jeweiligen Bundeslandes.



Mittlerweile gibt es in vielen Bundesländern speziell von Tourismusverbänden ausgewiesene Plätze ohne Komfort, die von Fuß- oder Radwanderern gegen eine geringe Gebühr oder kostenlos genutzt werden können.