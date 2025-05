Laut aktueller Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif) erreichten Caravaning-Urlauber im Jahr 2023 einen neuen touristischen Rekordumsatz von etwa 19,5 Milliarden Euro. In Deutschland haben, dem Statistischen Bundesamt zur Folge, so viele Menschen wie nie auf Campingplätzen übernachtet, fast 43 Millionen. Die erfreulichen Nachrichten für alle, die am liebsten in heimischen Gefilden ihren Campingurlaub verbringen: Auch 2025 bleibt Camping in Deutschland im europäischen Vergleich laut dem ADAC Campingportal PiNCAMP vergleichsweise günstig.



Durchschnittlich 40 Euro pro Übernachtung zahlt eine Camperfamilie mit zwei Erwachsenen und einem 10-jährigen Kind 2025 hierzulande in der Hochsaison. Zum Vergleich: In Kroatien schlägt der Campingurlaub durchschnittlich mit 68 Euro zu Buche, in Italien mit 66 Euro. Für einen sehr guten Campingplatz in Italien oder Kroatien sind sogar dreistellige Beträge keine Seltenheit. Hinzu kommen Mietkosten für Wohnmobil oder Caravan, die in der Hochsaison bei circa 120 Euro beginnen. Außerdem müssen weitere Kosten bedacht werden für Sprit, Mautgebühren, die in der Regel höher sind als beim PKW oder für Zusatzgebühren am Campingplatz (beispielsweise kosten Hunde zwischen vier und über zehn Euro pro Tag).