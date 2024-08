Cash Stuffing: Neue Spar-Challenge auf Social Media

Weg von Karte oder Handy hin zu Scheinen und Münzen : Bei vielen jungen Menschen findet gerade eine Trendumkehr statt. Sie praktizieren Cash Stuffing, was wörtlich so viel wie "Bargeld stopfen" bedeutet. Am Monatsanfang heben sie Geld ab und stecken es in verschiedene Umschläge. Jeder Umschlag steht für bestimmte Ausgabekategorien. Die Idee ist nicht neu: In früheren Zeiten gab es dafür den Sparstrumpf, der zu Hause deponiert wurde.