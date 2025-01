"Hey liebe KI, was rätst du mir zur privaten Altersvorsorge?" KI-Anwendungen wie ChatGPT Google Gemini oder Microsoft Copilot beantworten Fragen zu allen möglichen Themen, doch können sie auch bei Finanzfragen weiterhelfen? Eric Schulz, Direktor des Helmholtz Institute for Human-Centered AI in München sagt dazu: "Das hängt stark von den eigenen Fragen und Erwartungen ab. Generell würde ich aber sagen: Ja."