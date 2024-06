CO2-Ausstoß und Klimaschutz: Was bedeutet klimaneutral?

Geld floss so schon an Betriebe in Südamerika, die Forst-Monokulturen anpflanzten, die Bäume aber später fällten und verkauften. Besonders dreist: In einem Fall wurde ein Gaskraftwerk mitfinanziert und die Differenz zu einem noch klimaschädlicheren Kohlekraftwerk zertifiziert. Vor allem dann, wenn die Hersteller unterstützte Projekte nicht transparent machen, ist zumindest Skepsis angebracht.