Wer über eine Crowdfunding-Plattform in ein Immobilienprojekt investiert, sollte sich darüber klar sein, dass das hinsichtlich der Sicherheit für das eigene Geld etwas ganz anderes ist, als sich ein Eigenheim zu kaufen. Katharina Lawrence erklärt, dass man in solch einem Fall nicht etwa Miteigentümer des Gebäudes wird.



Man gewährt lediglich einen nachrangigen Kredit. Das bedeutet: Scheitert das Projekt, weil das Bauunternehmen beispielsweise zahlungsunfähig wird, erhält man sein investiertes Geld in der Regel nicht zurück und hat keinerlei Sicherheiten in Form von Immobilien-Anteilen. Auch hier droht ein Totalverlust.