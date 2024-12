Im eigenen Profil in den Einstellungen "Meta Kontenübersicht" wählen. Auf "Deine Informationen und Berechtigungen" klicken und dann auf "Deine Aktivitäten außerhalb von Meta-Technologien" gehen. Unter "Neueste Aktivitäten" das Passwort eingeben. Hier ist ersichtlich, an welche Unternehmen Facebook eigene Daten weitergibt. Um all diese Verbindungen zu trennen, auf "Frühere Aktivitäten löschen" klicken, dann "Löschen" und wieder "Frühere Aktivitäten löschen".