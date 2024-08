Deo-Spray, Stick und Roll-on: Alles rund um Deodorants

Um das Aluminium in Antitranspiranten gab es in der Vergangenheit viele Diskussionen. Lange war unklar, wie schädlich das Aluminium in Deos für Menschen ist. Das Bundesinstitut für Risikobewertung gibt Entwarnung: Nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand seien gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den regelmäßigen Gebrauch von aluminiumhaltigen Antitranspiranten unwahrscheinlich.