Eigenbedarfskündigung: Wann ist die Kündigung unwirksam?

Die Wohnung ist bezahlbar, man fühlt sich im Viertel wohl und pflegt einen guten Kontakt zur Nachbarschaft - aus so einer Ausgangslage nach einem neuen Zuhause zu suchen, kann sehr schmerzhaft sein. Vor allem in Städten, in denen der Wohnungsmarkt angespannt ist. Gut nachvollziehbar also, dass eine Eigenbedarfskündigung die Betroffenen fassungslos zurücklässt. Aber: Nicht immer ist eine Eigenbedarfskündigung auch rechtmäßig.