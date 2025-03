Ob Wohnung oder Haus - die eigenen vier Wände sind ein Ort, an dem man sich sicher fühlt. Wenn Fremde dort eindringen , ist dies ein großer Schock. Trotzdem gilt zuerst einmal, Ruhe zu bewahren, empfiehlt Danny Wagner, stellvertretender Dienststellenleiter beim Landeskriminalamt (LKA) Hamburg.

Verständigen Sie schnellstmöglich die Polizei über die Nummer 110. Verändern Sie so wenig wie möglich. Beginnen Sie nicht mit dem Aufräumen, bevor die Polizei eingetroffen ist.

Einbrüche können neben den materiellen Schäden auch psychische Folgen bei den Betroffenen auslösen. Wie schützt man sich am besten und was müssen Mieter bei der Sicherung ihrer Wohnung beachten?

Übrigens: Wählen Sie auch die 110 bei sogenannten verdächtigen Wahrnehmungen in der Nachbarschaft, so Wagner. Zum Beispiel wenn sich unberechtigte Personen im Treppenhaus oder auf dem Grundstück befinden.

Nichts anfassen oder aufräumen

Nachdem Betroffene die Polizei gerufen haben, sollten sie laut Wagner am besten vor der Wohnung warten. Das ist aber nicht immer möglich. "Wer die Wohnung betritt, muss unbedingt darauf achten, keine Spuren zu verändern oder zu zerstören", so der Experte. Das gilt besonders für die aufgebrochene Tür oder das Fenster, durch das die Einbrecher die Wohnung betreten haben.

Nach einem Verbrechen beginnt der Einsatz der Spurensicherung. Sie konserviert alle verfügbaren Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei Soest gibt einen Einblick in ihre Arbeit.

Polizei lässt Wohnung sichern

Ist die Polizei informiert, kommt in der Regel zuerst ein Funkstreifenwagen, erklärt Wagner den weiteren Ablauf. Zeitgleich wird auch die Kriminalpolizei informiert. "Am Tatort werden die Spuren gesichert und ein Tatortbefund erstellt. Die Kollegen dokumentieren alles und fertigen eine Strafanzeige an."