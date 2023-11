Parkhaus und Co.: Wie sicher Batterien von Elektroautos sind

Der Akku eines E-Autos oder Hybriden kann durch einen Fabrikationsfehler oder bei einem Unfall in Brand geraten. Er besteht aus vielen Modulen, in denen sich einzelne Batteriezellen befinden. Wenn eine davon einen Defekt hat, kann sie sich stark erwärmen. Es entstehen entzündliche Gase. So kann in einer Kettenreaktion ein Brand entstehen.