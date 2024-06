EM 2024: Tickets kaufen von Drittanbietern?

Fußball live im Stadion - für Fans noch immer das Größte. 30 Millionen Tickets hätte die UEFA (kurz für Union of European Football Associations) an Fußball-Fans verkaufen können. So groß war die Nachfrage. Bisher wurden lediglich 2,7 Millionen Tickets verkauft. Viele gehen also leer aus und hoffen trotzdem noch, irgendwie an ein EM-Ticket zu kommen. Doch wie stehen die Chancen?