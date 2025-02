Zutaten von Energydrinks

Hoher Koffeingehalt

Der Energydrink von Red Bull enthält bei der Stichprobe von WISO 35,5 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter, statt der erlaubten Maximlmenge von 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Red Bull überprüfte den Koffeingehalt selbst noch einmal und kam zu einem anderen Ergebnis: "[…] Der Koffeinwert ist absolut in der Toleranzgrenze von 324mg/Liter. […]", so Red Bull. Allerdings liegt auch der ermittelte Koffeinwert von Red Bull vier Milligramm über der in Deutschland erlaubten Menge an Koffein. Bei Proben können kleine Abweichungen jedoch vorkommen.

Welcher Energy-Drink schmeckt am besten?

WISO führte die Geschmacksprobe auf dem Festival re:publica in Berlin durch. Das junge Publikum auf der re:publica gehört zu der Altersgruppe, die am häufigsten zu Energydrinks greift. Das Ergebnis der nicht-repräsentativen Stichprobe: In puncto Geschmack schnitt die billige Eigenmarke von Rewe am besten ab. Red Bull landete auf dem zweiten Platz. Platz Drei ging an Effect. Den vierten Platz teilten sich die Energydrinks von Lidl, Monster Energy und Aldi.