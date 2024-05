Erdbeeren: die gesunde Frucht des Sommers

Der Verbrauch pro Kopf liegt trotz der kurzen Saison von Mai bis Ende Juli in Deutschland bei 3,9 Kilogramm - das bestätigt die Beliebtheit in jeglicher Hinsicht.

Erdbeeren direkt essen oder verwerten

Gesunde Früchtchen - was steckt drin?

Vitamin C, fast alle B-Vitamine sowie die Mineralstoffe Eisen, Kalium, Kalzium, Magnesium und die Spurenelemente Zink, Kupfer und Mangan stecken in ihr. Die bioaktiven Substanzen, erkennbar an der leuchtend roten Farbe, sind gegen freie Radikale in Abwehrstellung, stärken so das Immunsystem und stellen einen Zellschutz dar.