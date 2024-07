Ertrinken verhindern: Was bei einem Badeunfall zu tun ist

Die meisten Unglücke passieren in Binnengewässern, also in Flüssen und Seen. Dort gibt es in der Regel keine Rettungsschwimmer, die eingreifen können. 2023 zählte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 378 Ertrinkungsfälle. Kinder sind dabei besonders gefährdet, weil sie die Tragweite ihres Handelns meist nicht überschauen und Gefahren gar nicht einschätzen können, sagt Martin Holzhause von der DLRG.