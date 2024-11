Fahrradanhänger werden zumeist an der Hinterachse des Fahrrads befestigt. Dafür ist eine Anhängerkupplung nötig. An ihr hängt die Deichsel für den Anhänger. Grundsätzlich sind Fahrräder mit Steckachse, Vollachse oder Schnellspannern für Radanhänger geeignet. Je nach Befestigungsart ist ein Achs- oder Kupplungsadapter nötig. "Käufer eines Fahrradanhängers sollten sich in Sachen Befestigung am Rad unbedingt vom Händler einweisen lassen", so Zimmermann.