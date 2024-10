Fahrradlicht und Reflektoren: Fahrradbeleuchtung im Winter

Die richtige Fahrradbeleuchtung ist vor allem im Dunkeln, bei Dämmerung oder schlechten Sichtverhältnissen das A und O - nicht nur für die Sicht des Fahrradfahrers, sondern auch, um von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) regelt in Paragraf 67, was am Fahrrad erlaubt ist und was nicht - so auch in puncto Licht. Am wichtigsten ist es, keine anderen Verkehrsteilnehmer zu blenden.