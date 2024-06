Tipps, worauf man beim Fernseher kaufen achten sollte

Kein Wunder: Der Fernsehmarkt, traditionell ein riesiger Umsatzbringer für die Elektronikbranche, ist in der Krise. Seit dem Höhepunkt 2011 mit an die zehn Millionen verkauften Fernsehern in Deutschland ging es bergab. 2023 wurden nur noch 4,36 Millionen Fernseher verkauft, so der Fachverband gfu (Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik in Deutschland). Eine Trendwende ist bisher nicht in Sicht.