Verheiratet oder nicht - Paare können unabhängig vom Familienstand ein Gemeinschaftskonto eröffnen. Achtung: Bei negativem Kontostand kann die Bank von jedem einzeln den Ausgleich in voller Höhe verlangen, erklärt Kathleen Altmann vom Bankenverband. Träten Meinungsverschiedenheiten über die Kontoführung auf oder verweigere ein Kontoinhaber etwa nach einer Trennung die Zustimmung zur Auflösung des gemeinsamen ODER-Kontos, könne der andere jederzeit durch Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung gegenüber der Bank für die Zukunft das ODER-Konto faktisch in ein UND-Konto umwandeln, so Altmann.