Fünf Urlaubs-Tipps: So kommen Sie entspannt ins Flugzeug

Nur mit viel Stress ging es vergangenes Jahr oft in den Flieger. Nun gibt es mehr Personal am Flughafen. Wie Sie selbst für mehr Entspannung zu Beginn des Urlaubs sorgen können.

Entspannung pur - die Seele baumeln lassen, endlich Zeit für schöne Sachen und - möglichst weit weg vom Stress. So soll Urlaub sein. Meistens ist dieser Traum mit einer Flugreise verbunden. Das war in den letzten beiden Jahren purer Stress. Zu wenig Sicherheitspersonal, zu lange Schlangen, zu viele verpasste Flüge.

2023 soll alles besser werden. Alle großen Flughäfen haben massiv Personal eingestellt, die Bundespolizei will im Notfall mit zusätzlichen Kräften auch selbst in der Kontrolle unterstützen. Also: Es kann eigentlich nur besser werden als beim letzten Mal.

Aber jeder "PAX", so nennen die Airlines ihre Kunden, kann auch selbst im Vorfeld dafür sorgen, dass es am Flughafen und beim Einchecken stressfreier läuft. Hier die wichtigsten Tipps:

Flugstress vermeiden beginnt zu Hause!

Erster Stress-Senker: Kofferpacken

Klar, es kommt alles in den Koffer rein, was rein muss. Kleidung, Schuhe etc. Aber bitte keine Akkus. Die fallen beim Durchleuchten auf - und müssen wieder raus. Zwischen 20 und 23 Kilogramm dürfen mit, je nach Airline. Und es gibt welche, da zahlt man ab einem Kilo schon nach. Wenn der Koffer allein sich nicht wiegen lässt: einmal ohne Kofferbesitzer auf die Badezimmerwaage und einmal mit. Oder für knapp 15 Euro eine Kofferwaage kaufen. Die hält dann mindestens zehn Jahre durch.

Zweiter Stress-Senker: Handgepäck

Das kommt mit ins Flugzeug, das kommt nicht weg, da ist man sicher. Also: Bücher, Elektronik inklusive Ladegeräten, wer Medikamente braucht - die sollten ins Handgepäck. Aber keine Messer, Scheren, Zangen. Die Kosmetik gehört in einen durchsichtigen Beutel , die Akkus für Kameras und Spiele etc. in einen anderen Beutel.

Ein wichtiger Tipp: Ein Satz Wäsche zum Wechseln mit ins Handgepäck nehmen, falls das Gepäck unterwegs verschwindet. Sicher ist sicher. Und: alle wichtigen Papiere wie den Pass und Reisedokumente im Original UND in Kopie.

Das Handgepäck darf maximal acht Kilogramm wiegen. Außerdem sind klar, aber unterschiedliche Maße vorgegeben. Kann man am besten zu Hause checken, spätestens am Flughafen aber vorher prüfen, sonst wird’s wieder stressig und: teuer. Bei manchen Airlines darf man den Laptop extra mitnehmen, bei anderen gehört er ins Handgepäck. Dieser muss übrigens beim Sicherheitscheck vorgezeigt werden, also nicht nach unten packen.

Wenn die beiden Sachen erledigt sind, geht es los - zum Check-In.

Dritter Stress-Senker: Check-In

Der Check-In ist einfach immer anstrengend - aber: Beim Vorabend-Check-In weniger stressig, als am Flugtag. Also: Dringend bei der Airline fragen, ob das möglich ist. Lieber zwei Mal zum Airport fahren und einen Tag zuvor zwei Stunden warten, als am Reisetag verschwitzt und genervt ins Flugzeug steigen.

Bleibt noch der ultimative Stressfaktor: die Sicherheitskontrolle

Vierter Stress-Senker: Sicherheitskontrolle

Bei der Sicherheitskontrolle hakte es in den letzten Jahren besonders. Die Flughäfen reagieren jetzt mit deutlich mehr Personal und besserem Service.

Jeder Passagier kann für maximal fünf Personen im Internet einen festen Slot für die - kostenlose - Sicherheitskontrolle mit Termin buchen 72 Stunden vor Abflug ist der Service buchbar. In Düsseldorf, Frankfurt und Berlin. In München leider nicht.

Wird das alles funktionieren? Experten sagen: Hoffentlich.

"Wir haben in der Zeit vor den Sommerferien auf einigen Flughäfen, zum Beispiel in Hamburg, schon ziemliches Chaos gesehen", erklärt Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt. Man müsse einfach abwarten, ob tatsächlich genug Personal da sei, ob tatsächlich genug organisatorisch vorbereitet sei.

Denn wir werden so viele Reisen haben wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Heinrich Großbongardt, Luftfahrtexperte

Fünfter Stress-Senker: VIP-Service

Wem das alles zu stressig ist: Airport-VIP-Service. Hier erledigen fleißige Helfer alles völlig unsichtbar, während die Passagiere in einem eigenen Raum den ersten Sekt des Tages nippen, bevor sie direkt mit einer Limousine zum Flugzeug gefahren werden. Das wiederum gibt es in Düsseldorf, auch in München und Frankfurt. Hat aber seinen Preis. Für zwei Personen deutlich dreistellig - rund 500 Euro. Der Service ist bis in den September hinein in Düsseldorf komplett ausgebucht.