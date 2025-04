Auf dem Weg in den Urlaub kommt es gerade im Flugzeug häufig zu Unannehmlichkeiten wie unzureichendem Platz oder Unzufriedenheit mit dem Essen. Mit diesen Tipps von Flugbegleiter Leon Schell können Sie bereits im Vorfeld für eine komfortable Flugreise sorgen und die Zeit in der Kabine genießen.

Mehrere Fluglinien wollen ihr Angebot in Deutschland reduzieren, zugleich werden Flugtickets teurer. Worauf man achten sollte, wenn man mit dem Flieger in den Urlaub möchte.

Tipp 1: Die besten Plätze im Flugzeug

Die Plätze am Notausgang bieten etwas mehr Beinfreiheit. "Hier dürfen jedoch aufgrund der Anforderungen für den Notfall keine Kinder sitzen", erklärt Flugbegleiter Leon Schell. Die Regeln würden zudem je nach Land und Airline variieren, daher sollte man sich vorab informieren.

Die Sitzlehnen in der Premium-Economy-Klasse lassen sich meist etwas weiter nach hinten verstellen. Die Economy-Plätze in der ersten Reihe dahinter sollte man daher besser meiden.

Was Leon Schell zufolge viele Passagiere oft nicht wissen: "Einige Langstreckenflugzeuge werden im hinteren Bereich schmaler, sodass dort weniger Plätze pro Reihe vorhanden sind. Dadurch können diese Plätze komfortabler ausfallen."

Ein weiterer Tipp für mehr Platz im Flugzeug: Wer zu zweit reist kann bei der Sitzplatzreservierung den Fenster- und den Gangplatz reservieren - in der Hoffnung, dass der Mittelplatz freibleibt.

Tipp 2: Unterhaltung an Bord

Manche Fluggesellschaften bieten eine Bluetooth-Verbindung an, wodurch die eigenen Bluetooth-Kopfhörer mit dem Bildschirm verbunden werden können. Wer sich darauf nicht verlassen möchte, kann sich einen Adapter für die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern kaufen.

Tipp 3: Internet im Flugzeug

Smartphone, Tablet oder E-Book-Reader ohne eingeschalteten Flugmodus zu nutzen, etwa um im Internet zu surfen, kann teuer werden. Die EU-Roaming-Verordnung gilt an Bord von Flugzeugen nicht, wodurch hohe Roaming-Kosten entstehen können. Einige Airlines bieten - zum Teil auch kostenlos - WLAN an, damit Fluggäste Nachrichten empfangen oder versenden können. Telefonate sollten aus Rücksicht auf andere Passagiere allerdings unterlassen werden.

Tipp 4: Kleidung und Zubehör

Leon Schell rät dazu, einen Schal einzupacken. "Meiner Erfahrung nach frieren Gäste an Bord aufgrund der Klimaanlage schneller." Sein Tipp: "Casual Outfits", die ein bisschen schick und trotzdem bequem sind. Dafür würden sich zum Beispiel Leinenhosen sowie ein lockeres T-Shirt oder eine Bluse eignen, über die man einen Pullover ziehen kann. "So sieht man adrett aus und ist gleichzeitig gut eingepackt", sagt Schell.

Viele Passagiere nutzen Thrombosestrümpfe. Die halten nicht nur warm, sie schützen auch vor Wassereinlagerungen in den Beinen.

Kompressionsstrümpfe schützen auch vor einer Reisethrombose - ebenso wie das regelmäßige Aktivieren der Muskelpumpe in den Beinen durch entsprechende Fußgymnastik.

Schlaf im Flugzeug: Dos and Don‘ts

Auf Schlaftabletten sollte verzichtet werden. Sie können einen Langstreckenflug womöglich etwas angenehmer machen, allerdings kann es im Flugzeug zu Situationen kommen, in denen ein klarer Kopf benötigt wird.

Für bequemeren Schlafkomfort sorgen Nackenkissen, die es in zahlreichen Varianten gibt. Wem ein Nackenkissen auf der Reise zu sperrig oder lästig ist, der kann eine aufblasbare oder faltbare Variante wählen. Mittlerweile gibt es auch Kissen, die auf dem Klapptisch platziert werden können. Der Kopf kann dann darauf abgelegt werden.

Der Regionalflughafen in Dortmund steckt in einer Krise. Der zweitgrößte Kunde Ryanair, streicht viele Flüge aufgrund zu hoher Gebühren in Deutschland.

03.02.2025 | 1:53 min