In Bezug auf Wohneigentum bildet Deutschland das Schlusslicht in Europa . Weniger als 44 Prozent der Haushalte leben in den eigenen vier Wänden. Ganz anders als in der Slowakei oder in Ungarn : Über 90 Prozent der Haushalte sind es dort. Und immerhin um die 75 Prozent in Norwegen, Italien und Spanien . In Deutschland wird klassischerweise gemietet. Kaufen ist einfach zu teuer geworden.