Meistens macht man von einem Motiv nicht nur ein Foto - gerade bei Selfies drückt man gerne mehrfach auf den Auslöser. Am Ende hat man dasselbe Motiv in zigfacher Ausführung. Um Ordnung in die Galerie zu bringen, sollte man direkt nach dem besten Foto aus einer Serie schauen und den Rest löschen. Bleibt dafür keine Zeit oder vergisst man es, gibt es auf dem Smartphone nützliche Funktionen - man kann etwa nach doppelten Fotos suchen und diese löschen.