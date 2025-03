Die Leiterin des ZDF-Wetterteams Katja Horneffer erklärt, dass die Sonne ab Frühlingsbeginn "von Tag zu Tag etwa vier Minuten länger am Himmel steht". Dadurch könne es in Deutschland sehr mild werden. Laut der Wetterexpertin seien gleichzeitig auch noch Kaltlufteinbrüche möglich. Liegt Schnee, kann es in den Bergtälern in klaren, windschwachen Nächten auch noch strenge Fröste geben, also Tiefstwerte unter minus zehn Grad.