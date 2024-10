Frugalismus erklärt: Mit Verzicht zur finanziellen Freiheit

In seinen Grundzügen ähnelt der Frugalismus der FIRE-Bewegung, die während der Finanzkrise 2008 in den USA einige Anhänger fand. FIRE steht hierbei für "Financial independence, retire early", was auf Deutsch übersetzt so viel bedeutet wie "Finanzielle Unabhängigkeit, frühzeitiger Ruhestand". Als finanziell unabhängig gilt laut der Bewegung, wer das 25-Fache seiner Ausgaben angespart hat.