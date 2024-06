FTI-Pleite: Diese Rechte haben Reisende

Bei Reisebüros bundesweit standen heute die Telefone nicht still, seit am Mittag bekannt wurde, dass der Reiseveranstalter FTI beim Amtsgericht München einen Insolvenzantrag gestellt hat. Kunden, die in den nächsten Tagen in den Urlaub aufbrechen wollten, und Reisende, die schon unterwegs sind, fragen sich, wie es für sie nun weitergeht. Die wichtigsten Informationen im Überblick.