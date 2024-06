Wie gefährlich sind Fungizide und Pestizide auf Früchten?

Das besonders häufig verwendete Fungizid Imazalil, das Schimmelbildung auf der Schale vorbeugen soll, gilt als Kanzerogen der Kategorie 2 , "kann vermutlich Krebs erzeugen". In Tierversuchen wurden gewisse Anhaltspunkte für eine tumortriggernde Wirkung gefunden. Produkte wie Pflanzenschutzmittel werden in der EU auf ihre Gefährlichkeit überprüft und entsprechend in Kategorien eingestuft.