Die Garage ist also nicht nur in der Theorie ein vielseitiger Raum. Allerdings ist in der Praxis gesetzlich festgelegt, was hier stehen darf und was nicht. Die meisten Gegenstände gehören leider nicht in die Garage, sagt Sicherheitsingenieur Donato Muro. Was in der Garage erlaubt ist, wird in der sogenannten Garagenverordnung festgelegt - und die ist in jedem Bundesland etwas anders.