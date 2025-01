Viele, die 2024 in Wertpapiere investiert haben, konnten trotz Krisen Gewinn machen. Ob sich die Kurse in diesem Jahr positiv weiterentwickeln, kann allerdings niemand sicher vorhersagen. Risikofreudigeren Anleger*innen rät Finanz-Experte Thomas Hentschel, in Fonds zu investieren. Allerdings sollte der Anlagehorizont zehn Jahre, besser sogar noch länger, sein, um Krisen "aussitzen" zu können. Wer auf passiv gemanagte ETFs setzt, könne dabei noch Kosten sparen.