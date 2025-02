Dazu kommt die sogenannte Risikotragfähigkeit: Wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie viel Geld kann ich im schlimmsten Fall verlieren und wofür benötige ich das investierte Geld? Wer beispielsweise 10.000 Euro hat und in drei Jahren eine Küche kaufen wolle, sollte das Geld bis dahin nicht in Aktien parken, denn diese könnten schwanken, gibt der Finanz-Experte zu bedenken. Je langfristiger man spare, vor allem mit einem Sparplan, desto mehr Risiko könne man sich erlauben, so Stoffel. Gleichzeitig sollte man nur in den spekulativen Bereich gehen, wenn man das Geld nicht dringend braucht, da man es auch verlieren kann.